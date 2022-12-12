Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, который не дождался скорой помощи

Так, прокуратурой Башкирии была организована проверка, в частности, надзорным ведомством будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а деятельности работников здравоохранения будет дана оценка. В проверке также будут задействованы специалисты Управления Росздравнадзора по РБ.