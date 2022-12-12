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Posted 12 декабря 2022, 06:13

Published 12 декабря 2022, 06:13

Modified 12 декабря 2022, 06:15

Updated 12 декабря 2022, 06:15

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту гибели мужчины на улице

Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, который не дождался скорой помощи

12 декабря 2022, 06:13
Фото: 1MI.

Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту гибели мужчины на улице

Мужчина схватился за сердце на одной из улиц Белорецка, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В Белорецке, 9 декабря, на улице у 60-летнего местного жителя «схватило сердце».  Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшей на место бригаде оставалось только констатировать смерть мужчины.

— Мужчина стонал и просил поскорее вызвать неотложку, люди, которые были рядом, звонили на 112, но там говорили, что машин нет, спустя 30 мин мужчине стало совсем плохо. На улице стоял мороз -24. Он лежал на земле и уже начал хрипеть, спустя 45 минут скорая так и не приехала, — сообщается в одной из групп города в социальных сетях. 

Так, прокуратурой Башкирии была организована проверка, в частности, надзорным ведомством будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а деятельности работников здравоохранения будет дана оценка. В проверке также будут задействованы специалисты Управления Росздравнадзора по РБ.

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#Элина Сайфранова
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