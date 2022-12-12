Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, который не дождался скорой помощи

Posted 12 декабря 2022, 06:13
Published 12 декабря 2022, 06:13
Modified 12 декабря 2022, 06:15
Updated 12 декабря 2022, 06:15
В Белорецке, 9 декабря, на улице у 60-летнего местного жителя «схватило сердце». Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшей на место бригаде оставалось только констатировать смерть мужчины.
— Мужчина стонал и просил поскорее вызвать неотложку, люди, которые были рядом, звонили на 112, но там говорили, что машин нет, спустя 30 мин мужчине стало совсем плохо. На улице стоял мороз -24. Он лежал на земле и уже начал хрипеть, спустя 45 минут скорая так и не приехала, — сообщается в одной из групп города в социальных сетях.
Так, прокуратурой Башкирии была организована проверка, в частности, надзорным ведомством будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а деятельности работников здравоохранения будет дана оценка. В проверке также будут задействованы специалисты Управления Росздравнадзора по РБ.