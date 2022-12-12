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Продажа «РОСТАГРО» принесла «Трасту» на 4,3 миллиарда рублей больше стартовой цены

Сегодня, 11:34
Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РОСТАГРО» дороже на 30% стартовой цены. Сумма сделки составила 18,7 млрд руб. при начальной цене в 14,4 млрд руб. Покупателем стало ООО «Аеон Агро».

В лот вошли ООО «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к ООО УК «Ростагро» и ООО «Кургановский».

«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2018 году бизнес ГК „РОСТАГРО“ был убыточным, несмотря на то, что она входила в топ-15 землевладельцев в стране по размеру земельного банка с земельным банком в 300 000 гектаров. За 4 года под управлением „Траста“ компания стала прибыльным агрохолдингом. По итогам 2021 года выручка ГК «РОСТАГРО» составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%. Сегодня это готовая структура, которая продолжит обеспечивать непрерывный производственный цикл и после сделки. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. ГК „РОСТАГРО“ — уже второй проданный актив из пула агропредприятий „Траста“, выставленных на продажу. В декабре также пройдут торги по продаже ГК „Здоровая ферма“», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов. 

 

Холдинг «РОСТАГРО» входит в топ-15 земельных банков России по общей площади. Под его управлением находится 240 тысяч гектаров земельных угодий, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. Более 80% земельного банка компании находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде, что является уникальным предложением на сегодняшний день. 

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