Отмена салюта и новогодних горок и смерть на морозе в ожидании скорой в Башкирии

Не обойдется новостной дайджест и без новогодних новостей. так Уфа в этом году из-за настроения жителей останется без салюта, а 6 муниципалитетов республики не увидят даже горок для катания в новогодних городках. Но не все так печально как может показаться, в Уфе сегодня раньше времени включили новогоднюю иллюминацию, а значит праздничному настроению быть.