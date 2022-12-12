Отмена салюта и новогодних горок и смерть на морозе в ожидании скорой в Башкирии

12 декабря начался с новости о смерти жителя Белорецка прямо на улице города. Произошла трагедия еще 9 декабря, в тот день в Белорецке стоял мороз — 24 градуса. Мужчине стало плохо со здоровьем, как он выразился «у него схватило сердце». Неравнодушные прохожие вызвали мужчине скорую помощь, однако по карета ехала мужчина скончался на руках у очевидцев, инцидент заинтересовал прокуратуру Башкирии, которая проверит страшное происшествие. Прокомментировал происшествие и минздрав Башкирии.
Недалеко от медицины, а точнее непосредственно в ней и следующая важная новость. Две предшествующие оперативки в правительстве Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство работой министерства здравоохранения. Глава был крайне недоволен большим количество жалоб на сложности с записью к врачу и делал замечания министру здравоохранения. Минздрав критику воспринял и меры принял. Какие именно — читайте здесь.
После того как Радий Хабиров послал глав муниципалитетов посещать школьные столовые и лично мониторить качество еды, а также степень чистоты тарелок после трапезы, ситуацию дополнительно прокомментировал и министр торговли и услуг Башкирии Антон Гусев. Он уличил поваров в готовке не в соответствии с технологическими картами, а «на глаз» и еще кое в чем.
Не обойдется новостной дайджест и без новогодних новостей. так Уфа в этом году из-за настроения жителей останется без салюта, а 6 муниципалитетов республики не увидят даже горок для катания в новогодних городках. Но не все так печально как может показаться, в Уфе сегодня раньше времени включили новогоднюю иллюминацию, а значит праздничному настроению быть.