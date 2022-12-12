Новогодние елки и спортивные развлечения: что ждет жителей Башкирии в праздничные дни

В этом году в государственных театрально-концертных организациях запланировано новогодние более 450 программ и представлений, их смогут посетить более 150 тысяч жителей. Подчеркивается, что 2000 билетов получат семьи мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Билеты, по информации и. о. министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов, были переданы в администрацию Уфы для централизованной передачи семьям участников спецоперации.