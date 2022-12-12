Новогодние елки и спортивные развлечения: что ждет жителей Башкирии в праздничные дни

22 декабря в Уфе состоится республиканская новогодняя елка Главы Башкирии для детей школьного возраста. Состоится мероприятие в ГКЗ «Башкортостан».
Как отмечает министр образования Башкирии Айбулат Хажин, участие в мероприятие примут дети из числа отличников учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, художественной самодеятельности, а также дети из семей военнослужащих, которые погибли при «исполнении своего служебного долга и в рамках специальной военной операции». Общее количество участников составит 1000 детей.
— Культурная программа полностью установлена. Будет проводится в двух режимах: в 10 утра и в 13:00.
Проведение новогодней елки в каждом муниципалитете Башкирии запланировано на 27 декабря. Участие в елке примут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из малоимущих семей и дети граждан, которые были призваны рамках частичной мобилизации. Общее количество детей на одном мероприятии не более 300.
— Новогодние утренники в образовательных организациях будут проводиться в плановом режиме с учетом эпидобстановки. Формат проведения мероприятий согласован и готовность 100%, — заявил министр образования Башкирии.
Воспитанники социальных учреждений в этом году примут участие в федеральных и муниципальных елках, сообщает министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.
Кроме того, по информации Ленары Ивановой, для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья — прим. ред.) в реабилитационных в подведомственных учреждений пройдут новогодние утренники.
Далее, для детей-инвалидов в Уфе 13 января в Башкирском театре оперы и балета состоится «Аксаковская елка». Примут участие примут 510 детей, из которых 109 детей из семей участников специальной военной операции.
Новогодними подарками в первую очередь обеспечиваются дети до 14 лет включительно из семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Как сообщает министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, вручение подарков начнется после 15 декабря центром социальной поддержки населения.
Кроме того, вручение новогодних подарков будет организовано для всех воспитанников 15 детских домов и 34 социальных приютов. Получат подарки дети-сироты, которые воспитываются в приемных и опекунских семьях. Эта задача поставлена перед главам администраций в соответствии с указом главы РБ.
Далее, новогодние подарки получат дети с ограниченными возможностями и дети-инвалиды. Вручение состоится в рамках новогоднего представления.
— Маломобильных детей мы поздравим на дому с привлечением волонтеров. Для этого нами сформировано 13 волонтерских бригад и министерством в адрес всех администраций направлены сведения о количестве таких детей в разрезе районов и городов — сообщает министр семьи, труда и соцзащиты.
Кроме того, в домах интернатах для престарелых и инвалидов с учетом эпидобстоновки будут проведены мероприятия с концертными программами и «каждый получит индивидуальный подарок».
Напомним, что в прошлый понедельник глава Башкирии подписал указ о единовременной выплате в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей, в качестве новогоднего подарка.
Так, по данным на вечер 11 декабря, заявлений на получение средств поступило немногим более 3 тысяч — 3 093. По информации Ленары Ивановой, первые выплаты начнутся уже на этой неделе, а завершатся до 26 декабря
В республике оборудовано 509 новогодних городков, установлено 942 ели, смонтировано 174 километров празднично-световой иллюминации и установлено 946 арт-объектов. Завершение всех работ по оборудованию новогодних городков запланировано до 20 декабря.
Кроме того, устанавливается 187 зимних горок, их которых 103 единицы подлежат обязательной государственной регистрации, а 84 — самодельные ледяные горки высотой до одного метра.
Подчеркивается, что из 103 горок 75 уже прошли техническое освидетельствование, а 28 единиц в процессе проверки Гостехнадзором.
В этом году в государственных театрально-концертных организациях запланировано новогодние более 450 программ и представлений, их смогут посетить более 150 тысяч жителей. Подчеркивается, что 2000 билетов получат семьи мобилизованных, участвующих в специальной военной операции. Билеты, по информации и. о. министра культуры Башкирии Ильнур Мухьянов, были переданы в администрацию Уфы для централизованной передачи семьям участников спецоперации.
Показ предновогодних спектаклей будет открыт 17 декабря в Башкирском государственном театре оперы и балета, в частности, в указанную дату покажут представление «Щелкунчик».
Кроме того, в городах и селах Башкирии пройдут разнообразные культурно-досуговые мероприятия — около 27 тысяч с охватом более 1,1 миллиона человек.
— Организовано будет посещение детей-инвалидов, детей участников СВО, которые не смогут посетить праздничные мероприятия. К ним Дед мороз и Снегурочка придут домой, — заявляет Ильнур Мухьянов.
С полной программой культурных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Все республиканские и муниципальные спортивные объекты будут задействованы в новогодние каникулы в полном объеме. Как отмечает министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, в первую очередь речь идет о хоккейных коробках, всего в регионе их более 550 единиц. Кроме того, 14 горно-лыжных комплексов будут максимально загружены.
В рамках «Декады спорта» будет проведено 9 тематических спортивных дней. Так, 30 декабря будет завершен Отраслевой год волейбола, 1 января в 12:00 на Гостином дворе состоится забег обещаний на 2023 метра, 2 января пройдет турнир по дворовому хоккею с шайбой, 3 января — день семейных стартов, 4 января — соревнования по лыжным гонкам, 5 января — «Футбол на снегу», 6 января — массовые катания на коньках, 7 января — рождественские семейные состязания, 8 января — день зимнего многоборья.
Кроме того, в новогодние каникулы ( с 2 по 6 января) для школьников их родителей, по информации министра образования Башкирии, будет проводится муниципальный этап новогодних семейных игр. Уже 20 января состоится республиканский этап. Участие примут семьи учащихся 1-2 и 3-4 классов.
Известно, что мероприятие будет проводится в спортзалах образовательных организациях и на свежем воздухе.
Что касается развлечений для школьников в каникулярное время, то уже разработан и утвержден календарь мероприятий. По словам Айбулата Хажина, включены абсолютно все конкурсы, викторины, выставки, флешмобы, интерактивно-новогодние представления, квесты.
На всех ледовых городках с момента их открытия будет организована охрана общественного порядка в круглосуточном режиме. Будет задействовано более 300 сотрудников органов внутренних дел.
В новогоднюю ночь планируется задействовать около 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, более 500 сотрудников ЧОП, а также около 600 иных представителей общественных объединений и организаций правоохранительной направленности.
Далее, в местах проведения праздничных мероприятий будет увеличено количество нарядов ДПС - в новогоднюю ночь будет задействовано около 370 инспекторов.
С 6 по 7 января планируется задействовать около 1400 сотрудников МВД, более 60 сотрудников ЧОП и 400 представителей общественности. В два раза будет увеличено число нарядов ДПС в местах проведения религиозных обрядов.