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Минздрав Башкирии прокомментировал смерть мужчины, который не дождался «скорой»

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
Мужчина скончался на одной из улиц города Белорецк. По факту произошедшего прокуратура Башкирии организовала проверку.

Минздрав Башкирии прокомментировал смерть мужчины на улице после долгого ожидания скорой помощи.

Инцидент произошел 9 декабря на одной из улиц Белорецка, по информации прокуратуры Башкирии, 60-летний мужчина почувствовал недомогание и упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, на момент прибытия бригады мужчина уже скончался.

Так, очевидцы заявляли, что спустя 45 минут после обращения по номеру «112» скорая помощь так и не прибыла на место. Между тем, в пресс-службе Минздрава Башкирии подчеркивают, что время ожидания составляло 26 минут.

— Первая освободившаяся бригада, после завершения вызова, приехала на место. На момент приезда мужчина 60 лет был мёртв. Вызов поступил: 13:44, передачи: 14:04, прибытие на место: 14:10 (спустя 26 минут после вызова), — сообщают в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что по факту смерти мужчины прокуратурой Башкирии организована проверка, привлечены к которой будут специалисты Управления Росздравнадзора по РБ.

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#Элина Сайфранова
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