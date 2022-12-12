Минздрав Башкирии прокомментировал смерть мужчины, который не дождался «скорой»

Минздрав Башкирии прокомментировал смерть мужчины на улице после долгого ожидания скорой помощи.
Инцидент произошел 9 декабря на одной из улиц Белорецка, по информации прокуратуры Башкирии, 60-летний мужчина почувствовал недомогание и упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако, на момент прибытия бригады мужчина уже скончался.
Так, очевидцы заявляли, что спустя 45 минут после обращения по номеру «112» скорая помощь так и не прибыла на место. Между тем, в пресс-службе Минздрава Башкирии подчеркивают, что время ожидания составляло 26 минут.
— Первая освободившаяся бригада, после завершения вызова, приехала на место. На момент приезда мужчина 60 лет был мёртв. Вызов поступил: 13:44, передачи: 14:04, прибытие на место: 14:10 (спустя 26 минут после вызова), — сообщают в пресс-службе Минздрава.
Напомним, что по факту смерти мужчины прокуратурой Башкирии организована проверка, привлечены к которой будут специалисты Управления Росздравнадзора по РБ.