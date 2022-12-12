Министр торговли Башкирии уличил школьных поваров в готовке «на глаз» и нарушениях

Сегодня тему школьного питания обсуждали на другом, уже министерском уровне, о проблемах выявленных по результатам выездных проверок рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. По словам главы министерства к снижению качества школьного питания приводит несоблюдение технологии приготовления блюд, а именно приготовление еды «на глаз». Однако дело по словам министра не только в ошибках поваров, но и в использовании продуктов невысокого качества и даже в нарушении условий хранения продуктов.