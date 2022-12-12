mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Министр торговли Башкирии уличил школьных поваров в готовке «на глаз» и нарушениях

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
Алексей Гусев назвал причины по которым снижается качество питания школьников в регионе.

На оперативном совещании в правительстве в правительстве Башкирии, которая состоялась сегодня, 12 декабря, вновь встала тема питания в школах и нареканий от детей и родителей. Ранее глава Башкирии возмутился ситуацией и дал директиву главам районов отправляться в школы и мониторить, пустые ли тарелки у школьников.

Сегодня тему школьного питания обсуждали на другом, уже министерском уровне, о проблемах выявленных по результатам выездных проверок рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. По словам главы министерства к снижению качества школьного питания приводит несоблюдение технологии приготовления блюд, а именно приготовление еды «на глаз». Однако дело по словам министра не только в ошибках поваров, но и в использовании продуктов невысокого качества и даже в нарушении условий хранения продуктов.

Алексей Гусев подчеркнул и то, что эти нарушения в основном выявляются в учреждениях, где питание организовано самостоятельно, то есть связаны они с несоблюдением единого стандарта организации питания.

Однако Алексей Гусев не ограничился критикой и указанием на ошибки, а рассказал и об улучшении ситуации, так по итогам выездных проверок в 2022 году количество выявленных нарушений в организации питания существенно снизилось. Снизилось и количество жалоб родителей — с 215 в 2021 году до 123 — в 2022.

«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Мэрия Уфы дала расписание открытия и работы 10 новогодних городков во всех районах
Вчера, 09:18
Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, который не дождался скорой помощи
Сегодня, 06:13
Шиханы Башкирии Торатау, Юрактау и Куштау стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО
Вчера, 09:53
Метель и морозы до -25: какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели
Сегодня, 03:38
Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро
Вчера, 06:05
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
Сегодня, 04:38