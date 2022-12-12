Министр торговли Башкирии уличил школьных поваров в готовке «на глаз» и нарушениях

На оперативном совещании в правительстве в правительстве Башкирии, которая состоялась сегодня, 12 декабря, вновь встала тема питания в школах и нареканий от детей и родителей. Ранее глава Башкирии возмутился ситуацией и дал директиву главам районов отправляться в школы и мониторить, пустые ли тарелки у школьников.
Сегодня тему школьного питания обсуждали на другом, уже министерском уровне, о проблемах выявленных по результатам выездных проверок рассказал министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев. По словам главы министерства к снижению качества школьного питания приводит несоблюдение технологии приготовления блюд, а именно приготовление еды «на глаз». Однако дело по словам министра не только в ошибках поваров, но и в использовании продуктов невысокого качества и даже в нарушении условий хранения продуктов.
Алексей Гусев подчеркнул и то, что эти нарушения в основном выявляются в учреждениях, где питание организовано самостоятельно, то есть связаны они с несоблюдением единого стандарта организации питания.
Однако Алексей Гусев не ограничился критикой и указанием на ошибки, а рассказал и об улучшении ситуации, так по итогам выездных проверок в 2022 году количество выявленных нарушений в организации питания существенно снизилось. Снизилось и количество жалоб родителей — с 215 в 2021 году до 123 — в 2022.