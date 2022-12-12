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Метель и морозы до -25: какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели

Сегодня, 03:38
Фото: Ася Шарапова / 1MI

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели

По сравнению с предыдущей неделей в республике потеплеет
Сегодня, 12 декабря, температура воздуха на территории республики составит  -8,-13° ночью, при прояснениях -18,-23° и -4,-9° днем. Об этом сообщает Башгидрометцентр. 
 
По данным синоптиков, существенных осадков сегодня не предвидится, однако по северу республики все же ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного, по югу республики умеренный.
 
Во вторник, 13 декабря, температура воздуха ночью -10,-15°, днем -5,-10°. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный. 
 
В среду, 14 декабря, температура воздуха ночью -12,-17°, по востоку до -25°, днем -7,-12°, по востоку до -17°. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
 
#Азамат Нухов#Погода
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