Метель и морозы до -25: какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели

По данным синоптиков, существенных осадков сегодня не предвидится, однако по северу республики все же ожидается небольшой снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного, по югу республики умеренный.