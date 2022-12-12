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Мэрия Уфы с учетом настроения граждан отменила салют в честь Нового года

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Однако отменили лишь фейерверк, прочие увеселительные мероприятия в Уфе пройдут.

В мэрии Уфы озвучили решение об отмене традиционного новогоднего фейерверка. Новогодний салют решено было отменить «с учетом последних событий» и «с учетом настроения людей». Речь идет о СВО, в связи с ее проведением новогодние мероприятия претерпели ряд изменений, а именно отмену салюта.

Однако сам праздник и праздничные мероприятия в Уфе состоятся, однако акцент будет сделан на семейные ценности. Так 31 декабря, на площади перед Горсоветом пройдет концертная программа, которая начнется в 20 часов вечера и продлится до 02 часов 1 января уже нового, 2023 года.

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#Ирина Деревянчук#Город
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