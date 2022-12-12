Мэрия Уфы с учетом настроения граждан отменила салют в честь Нового года

Однако сам праздник и праздничные мероприятия в Уфе состоятся, однако акцент будет сделан на семейные ценности. Так 31 декабря, на площади перед Горсоветом пройдет концертная программа, которая начнется в 20 часов вечера и продлится до 02 часов 1 января уже нового, 2023 года.