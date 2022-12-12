Хоккейный клуб «Салават Юлаев» прокомментировал жалобы Хабирову на наряды чирлидерш

Жаркую дискуссию в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях о уместности на матчах танцующих девушек в открытых костюмах прокомментировали ИА «Башинформ» в пресс-службе хоккейного клуба. В первую очередь в клубе сообщили о том, что никто из болельщиков клуба ранее на группу поддержки клуба не жаловался.