Хоккейный клуб «Салават Юлаев» прокомментировал жалобы Хабирову на наряды чирлидерш

Жаркую дискуссию в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях о уместности на матчах танцующих девушек в открытых костюмах прокомментировали ИА «Башинформ» в пресс-службе хоккейного клуба. В первую очередь в клубе сообщили о том, что никто из болельщиков клуба ранее на группу поддержки клуба не жаловался.
Однако сам хоккейный клуб осведомлен о том, что у жителей Башкирии возник спор вокруг того как одеты и что танцуют девушки-чирлидерши.
— Выступление группы поддержки во время матчей — это общая тенденция не только в КХЛ и российском хоккее, но и во всем мировом спорте — пояснили «Башинформу» в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».
Напомним, на выходных одна из пользовательниц поинтересовалась «куда смотрит министерство культуры» и возмутилась, что девушки из группы поддержки клуба танцуют башкирские народные танцы в весьма открытых нарядах, которые она сочла за трусы.