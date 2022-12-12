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Хоккейный клуб «Салават Юлаев» прокомментировал жалобы Хабирову на наряды чирлидерш

Сегодня, 15:28
Фото: vk.com/hcsalavat
В пресс-службе клуба заявили, но на наряды ранее не жаловались, однако сложившаяся ситуация подлежит анализу.

Жаркую дискуссию в комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях о уместности на матчах танцующих девушек в открытых костюмах прокомментировали ИА «Башинформ» в пресс-службе хоккейного клуба. В первую очередь в клубе сообщили о том, что никто из болельщиков клуба ранее на группу поддержки клуба не жаловался.

Однако сам хоккейный клуб осведомлен о том, что у жителей Башкирии возник спор вокруг того как одеты и что танцуют девушки-чирлидерши.

— Выступление группы поддержки во время матчей —  это общая тенденция не только в КХЛ и российском хоккее, но и во всем мировом спорте — пояснили «Башинформу» в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Напомним, на выходных одна из пользовательниц поинтересовалась «куда смотрит министерство культуры» и возмутилась, что девушки из группы поддержки клуба танцуют башкирские народные танцы в весьма открытых нарядах, которые она сочла за трусы.

На странице Хабирова разыгралась бурная дискуссия о нарядах чирлидерш на хоккее в Уфе
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#Общество#Ирина Деревянчук
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