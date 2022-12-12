mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Десятки предприятий АПК проявили интерес к участию в премии «Агроинвестор года-2022»

Сегодня, 18:45
Фото: piqsels.com
Журнал «Агроинвестор» предложил потенциальным участникам III ежегодной национальной премии «Агроинвестор года – 2022» дополнительные даты подачи заявок. Прием заявок будет вестись до 26 декабря уходящего года.

Как сообщает newsnn.ru, десятки субъектов агропромышленно й отрасли России изъявили желание побороться за приз в своей категории в рамках нацпремии «Агроинвестор года – 2022». Претендентами на победу выступили как малые крестьянско-фермерские хозяйства, так и градообразующие производства.

2022 год отметился значительно возросшим интересом российских компаний к премии. Поэтому организационный комитет мероприятия решил предоставить дополнительные возможности для подачи заявок, продлив сроки до 26 декабря текущего года, так как оформление заявок требует максимальной внимательности и вовлеченности от кандидатов, и тщательной объективной проверки со стороны совета экспертов премии. Расширенный период подачи заявок поможет кандидатам подготовиться для участия в премии.

Представители АПК могут претендовать на победу в определенных категориях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».

Опытные специалисты и редакционные сотрудники «Агроинвестора» в составе совета премии будут анализировать самые перспективные практики, успешные инициативы и достижения игроков рынка за прошедший год. Награды удостоятся лучшие бизнесмены, инвесторы и общественники, которые трудятся в регионах РФ и могут похвастаться впечатляющим профессионализмом и безукоризненно организованной профильной деятельностью.

Шорт-лист премии «Агроинвестор года – 2022» станет известен общественности 13 января следующего года. В проведении премии на правах партнера принимают участие «Деметра-Холдинг» и АККОР, информационным партнером является холдинг 1MI.

Подпишитесь
Мэрия Уфы дала расписание открытия и работы 10 новогодних городков во всех районах
Вчера, 09:18
Прокуратура Башкирии проверит гибель мужчины, который не дождался скорой помощи
Сегодня, 06:13
Шиханы Башкирии Торатау, Юрактау и Куштау стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО
Вчера, 09:53
Метель и морозы до -25: какая погода ждет жителей Башкирии в начале этой недели
Сегодня, 03:38
Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро
Вчера, 06:05
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
Сегодня, 04:38