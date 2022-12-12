Десятки предприятий АПК проявили интерес к участию в премии «Агроинвестор года-2022»

2022 год отметился значительно возросшим интересом российских компаний к премии. Поэтому организационный комитет мероприятия решил предоставить дополнительные возможности для подачи заявок, продлив сроки до 26 декабря текущего года, так как оформление заявок требует максимальной внимательности и вовлеченности от кандидатов, и тщательной объективной проверки со стороны совета экспертов премии. Расширенный период подачи заявок поможет кандидатам подготовиться для участия в премии.