Десятки предприятий АПК проявили интерес к участию в премии «Агроинвестор года-2022»

Как сообщает newsnn.ru, десятки субъектов агропромышленно й отрасли России изъявили желание побороться за приз в своей категории в рамках нацпремии «Агроинвестор года – 2022». Претендентами на победу выступили как малые крестьянско-фермерские хозяйства, так и градообразующие производства.
2022 год отметился значительно возросшим интересом российских компаний к премии. Поэтому организационный комитет мероприятия решил предоставить дополнительные возможности для подачи заявок, продлив сроки до 26 декабря текущего года, так как оформление заявок требует максимальной внимательности и вовлеченности от кандидатов, и тщательной объективной проверки со стороны совета экспертов премии. Расширенный период подачи заявок поможет кандидатам подготовиться для участия в премии.
Представители АПК могут претендовать на победу в определенных категориях: «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Надежный поставщик зерна», «Социально ответственная инициатива».
Опытные специалисты и редакционные сотрудники «Агроинвестора» в составе совета премии будут анализировать самые перспективные практики, успешные инициативы и достижения игроков рынка за прошедший год. Награды удостоятся лучшие бизнесмены, инвесторы и общественники, которые трудятся в регионах РФ и могут похвастаться впечатляющим профессионализмом и безукоризненно организованной профильной деятельностью.
Шорт-лист премии «Агроинвестор года – 2022» станет известен общественности 13 января следующего года. В проведении премии на правах партнера принимают участие «Деметра-Холдинг» и АККОР, информационным партнером является холдинг 1MI.