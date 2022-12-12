5 шагов создания эффективного медиамикса

Ежедневно человек видит до 10 тысяч рекламных объявлений. Еще 15 лет назад, по данным компании Yankelovich, это число было меньше в 2 раза, а в 1970-ых жители городов имели не больше 500 касаний с брендами в день. При этом большую часть всех этих интеграций потребитель не запомнит, а эффективные стратегии digital-маркетинга могут перестать работать уже через полгода. Как же тогда специалисту понять, какие инструменты выбрать для отдельной кампании? Специалисты компании MANGO OFFICE составили рекомендации для издания Sostav о том, как отобрать эффективные площадки и рационально распределить рекламный бюджет, на основе своей практики.