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В Уфе в рамках Международной недели бизнеса обсудят создание коллективной валюты ШОС

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
Создание новой валюты для стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят по инициативе главы Думского комитета по финансовому рынку.

С 14 по 16 декабря Уфа примет XV Международную неделю бизнеса, в ходе которой будет обсуждаться создание коллективной валюты для стран ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, Индии, Пакистана и Ирана. Данное предложение выдвинул глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании программной конференции форума, которое состоялось в Москве 6 декабря, сообщил РБК Уфа.

Просьбу об организации дискуссии в Уфе Аксаков адресовал исполнительному секретарю Делового совета ШОС Сергею Канавскому и премьер-министру Башкирии Андрею Назарову. Также в ходе недели бизнеса планируется доработать законопроект об исламском банкинге, принятие которого в первом чтении планируется уже в текущем месяце.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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