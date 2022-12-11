В Уфе в рамках Международной недели бизнеса обсудят создание коллективной валюты ШОС

Posted 11 декабря 2022, 06:48
Published 11 декабря 2022, 06:48
Modified 11 декабря 2022, 06:51
Updated 11 декабря 2022, 06:51
С 14 по 16 декабря Уфа примет XV Международную неделю бизнеса, в ходе которой будет обсуждаться создание коллективной валюты для стран ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, Индии, Пакистана и Ирана. Данное предложение выдвинул глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на заседании программной конференции форума, которое состоялось в Москве 6 декабря, сообщил РБК Уфа.
Просьбу об организации дискуссии в Уфе Аксаков адресовал исполнительному секретарю Делового совета ШОС Сергею Канавскому и премьер-министру Башкирии Андрею Назарову. Также в ходе недели бизнеса планируется доработать законопроект об исламском банкинге, принятие которого в первом чтении планируется уже в текущем месяце.