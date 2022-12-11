В Уфе и по всей Башкирии продолжаются массовые проверки ГИБДД

Еще в преддверии выходных глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов у себя в телеграм-канале сделал важное предупреждение о уже традиционных проверках выходного дня, на которые выйдет большое количество инспекторов как в Уфе, так и по всей Башкирии.
Проверять будут буквально на все, искать будут нарушителей ПДД, особое внимание грубым нарушениям и трезвости водителей. Внимание инспекторов будет обращено и на пассажирские перевозки, в том числе и на перевозку детей.
Дополнительно Владимир Севастьянов предупредил и о «сплошных проверках» водителей на трезвость, в Уфе они идут с пятницы, и продолжаются и сегодня, в воскресенье.