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В башкирском Октябрьском повторилась история с отравлением газом семьи с ребенком

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
К счастью и на этот раз все остались живы, а ситуацию контролирует ГУ МЧС по Башкирии.

В городе Октябрьском Башкирии второй раз за несколько недель произошла странная ситуация, после которой семья из 4 человек, в которой растет ребенок, попала на больничную койку с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом», однако подозрение специалистов падало именно на отравление угарным газом. Проживает семья по улице Гаражной, где сейчас работает газовая служба, которая проверяет исправность дымоходов и вентиляционных каналов.

23 ноября в том же городе Октябрьский получила отравление угарным газом многодетная семья, где отец почувствовав недомогание успел вызвать скорую. В случае 11 декабря скорую также вызвали сами жители, причем самочувствие сначала ухудшилось только у ребенка.

 

Семья из пяти человек тяжело отравилась неизвестным веществом в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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