В башкирском Октябрьском повторилась история с отравлением газом семьи с ребенком

В городе Октябрьском Башкирии второй раз за несколько недель произошла странная ситуация, после которой семья из 4 человек, в которой растет ребенок, попала на больничную койку с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом», однако подозрение специалистов падало именно на отравление угарным газом. Проживает семья по улице Гаражной, где сейчас работает газовая служба, которая проверяет исправность дымоходов и вентиляционных каналов.