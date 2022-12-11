В Башкирии пассажирский автобус насмерть задавил лежащего на проезжей части человека

В городе Учалы субботним вечером произошел наезд пассажирского автобуса ПАЗ на пешехода, однако пешеход не шел, а лежал на проезжей части. В темное время суток на мужчине не было никаких светоотражающих элементов, по словам водителя он в последний момент заметил мужчину на дороге.
42-летний мужчина получил от наезда травмы несовместимые с жизнью и скончался уже в прибывшем автомобиле скорой помощи. По факту произошедшего начато разбирательство.
Напомним, во время неблагоприятных погодных условий ГИБДД и МЧС настоятельно рекомендуют водителям проявлять максимальную аккуратность, а пешеходам обязательно иметь на себе какой-то светоотражающий элемент, чтобы быть заметнее на дороге.