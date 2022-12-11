В Башкирии пассажирский автобус насмерть задавил лежащего на проезжей части человека

В городе Учалы субботним вечером произошел наезд пассажирского автобуса ПАЗ на пешехода, однако пешеход не шел, а лежал на проезжей части. В темное время суток на мужчине не было никаких светоотражающих элементов, по словам водителя он в последний момент заметил мужчину на дороге.