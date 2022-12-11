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Шиханы Башкирии Торатау, Юрактау и Куштау стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сегодня, 09:53
Фото: vk.com/glavbash
Пока что это предварительный список и республика ждет положительного решения.

Известнейшие шиханы Башкирии, а именно горы Торатау, Юрактау и Куштау вошли в предварительный список объектов претендующих на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, не так давно статус достояния ЮНЕСКО и глобального геопарка получил геопарк «Янган-Тау».

Запись о внесении шиханов в претенденты на получение высокого статуса опубликовали на странице администрации главы Башкирии, там же уточнили и о том, что «несмотря на конъюнктуру ЮНЕСКО признает уникальность шиханов, их общемировую ценность и значимость».

Однако пока республика ожидает принятия данного решения от комиссии работа по развитию туристической инфраструктуры в Башкирии продолжается.

Геопарк «Янган-Тау» в Башкирии получил статус ЮНЕСКО
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#Ирина Деревянчук#Общество
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