Шиханы Башкирии Торатау, Юрактау и Куштау стали объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО

Известнейшие шиханы Башкирии, а именно горы Торатау, Юрактау и Куштау вошли в предварительный список объектов претендующих на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, не так давно статус достояния ЮНЕСКО и глобального геопарка получил геопарк «Янган-Тау».
Запись о внесении шиханов в претенденты на получение высокого статуса опубликовали на странице администрации главы Башкирии, там же уточнили и о том, что «несмотря на конъюнктуру ЮНЕСКО признает уникальность шиханов, их общемировую ценность и значимость».
Однако пока республика ожидает принятия данного решения от комиссии работа по развитию туристической инфраструктуры в Башкирии продолжается.