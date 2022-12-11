Очередное отравление семьи с ребенком угарным газом в Башкирии проверит прокуратура

Пристальное внимание прокуратуры будет уделено и тому насколько соблюдалось законодательство в сфере ЖКХ, а именно диагностика газового оборудования и вентиляционных каналов. Уже после проверке, в случае выявлении нарушений, будут приняты и меры прокурорского реагирования.