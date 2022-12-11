Очередное отравление семьи с ребенком угарным газом в Башкирии проверит прокуратура

Прокуратура инициировала проверку из-за уже второго случая отравления семьи с ребенком. По предположениям медиков отравление семья из 4 человек, один из которых ребенок, получила угарным газом. Сейчас вся семья получила необходимую медпомощь.
На место происшествия по улице Гаражной в городе Октябрьский выехал прокурор города Денис семенов и его заместитель Альберт Гизатуллин. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также оценить работу ресурсоснабжающих организаций, а также управляющая компания.
Пристальное внимание прокуратуры будет уделено и тому насколько соблюдалось законодательство в сфере ЖКХ, а именно диагностика газового оборудования и вентиляционных каналов. Уже после проверке, в случае выявлении нарушений, будут приняты и меры прокурорского реагирования.