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Очередное отравление семьи с ребенком угарным газом в Башкирии проверит прокуратура

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Первый аналогичный случай произошел 23 ноября и его также взяли на контроль в ведомстве.

Прокуратура инициировала проверку из-за уже второго случая отравления семьи с ребенком. По предположениям медиков отравление семья из 4 человек, один из которых ребенок, получила угарным газом. Сейчас вся семья получила необходимую медпомощь.

На место происшествия по улице Гаражной в городе Октябрьский выехал прокурор города Денис семенов и его заместитель Альберт Гизатуллин. Ведомству предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также оценить работу ресурсоснабжающих организаций, а также управляющая компания.

Пристальное внимание прокуратуры будет уделено и тому насколько соблюдалось законодательство в сфере ЖКХ, а именно диагностика газового оборудования и вентиляционных каналов. Уже после проверке, в случае выявлении нарушений, будут приняты и меры прокурорского реагирования.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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