На странице Хабирова разыгралась бурная дискуссия о нарядах чирлидерш на хоккее в Уфе

В комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова произошел жаркий спор о моральном аспекте выступлений в перерывах девушек-танцовщиц, все дело в том, что танцуют девушки в весьма открытых нарядах. Вопрос об их уместности задала Зульфия Р.
— Радий Фаритович, скажите, как министерство культуры допускает такое!!! Девушка в трусах исполняет башкирский народный танец на арене, которую посещают в выходные с семьями. Где Башкирская культура, где гордость за свою нацию. Я не понимаю этого — поделилась негодованием женщина на странице главы.
В ответ на комментарий Зульфии Р. отреагировали другие пользователи, которые заявили, что это не трусы, а шорты, а девушки двигаются очень хорошо и их выступления высоко оценивают и те, кто приходит на матчи с семьей. Напомнили автору гневного комментария и о том, что чирлидинг это своего рода спорт, причем нагрузки в нем весьма сильные, а девушки отлично выступают.
Представители министерства культуры, которому пользовательница изначально адресовала свой комментарий, пока что не ответило на ее комментарий.