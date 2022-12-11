На странице Хабирова разыгралась бурная дискуссия о нарядах чирлидерш на хоккее в Уфе

В ответ на комментарий Зульфии Р. отреагировали другие пользователи, которые заявили, что это не трусы, а шорты, а девушки двигаются очень хорошо и их выступления высоко оценивают и те, кто приходит на матчи с семьей. Напомнили автору гневного комментария и о том, что чирлидинг это своего рода спорт, причем нагрузки в нем весьма сильные, а девушки отлично выступают.