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На странице Хабирова разыгралась бурная дискуссия о нарядах чирлидерш на хоккее в Уфе

Сегодня, 11:20
Фото: скриншот видео
Уфимка возмутилась танцами под башкирскую музыку в открытых нарядах, но поддержали ее не все.

В комментариях на странице главы Башкирии Радия Хабирова произошел жаркий спор о моральном аспекте выступлений в перерывах девушек-танцовщиц, все дело в том, что танцуют девушки в весьма открытых нарядах. Вопрос об их уместности задала Зульфия Р.

— Радий Фаритович, скажите, как министерство культуры допускает такое!!! Девушка в трусах исполняет башкирский народный танец на арене, которую посещают в выходные с семьями. Где Башкирская культура, где гордость за свою нацию. Я не понимаю этого — поделилась негодованием женщина на странице главы.

В ответ на комментарий Зульфии Р. отреагировали другие пользователи, которые заявили, что это не трусы, а шорты, а девушки двигаются очень хорошо и их выступления высоко оценивают и те, кто приходит на матчи с семьей. Напомнили автору гневного комментария и о том, что чирлидинг это своего рода спорт, причем нагрузки в нем весьма сильные, а девушки отлично выступают.

Представители министерства культуры, которому пользовательница изначально адресовала свой комментарий, пока что не ответило на ее комментарий.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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