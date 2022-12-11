На смену морозам в Башкирию придут снегопады, метели и сильный ветер

Морозов по республике в начале недели не ожидается, минимальная температура прогнозируется по югу Башкирии, там столбик термометра опустится до -16, по республике температура ночью будет колебаться от -11 до -6, днем она будет колебаться в пределах от -9 до -4 градусов.