На смену морозам в Башкирию придут снегопады, метели и сильный ветер

Рабочая неделя в Башкирии начнется со снегопада и метели. Понедельник 12 декабря с новыми силами засыплет и даже заметет республику снегом, после того как жители отдохнули на выходных от капризов погоды.
Так первое утро рабочей недели вполне приготовит сюрприз автолюбителям и коммунальным службам, синоптики Башгидрометцентра прогнозируют снегопады, а как следствие метели и даже снежные заносы. Прогнозируются и порывы ветра, однако в целом он прогнозируется умеренный южный и юго-западный.
Морозов по республике в начале недели не ожидается, минимальная температура прогнозируется по югу Башкирии, там столбик термометра опустится до -16, по республике температура ночью будет колебаться от -11 до -6, днем она будет колебаться в пределах от -9 до -4 градусов.