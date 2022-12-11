Мэр Уфы рассказал о ходе строительства снегоплавильной установки в центре города

В Уфе полным ходом идут работы по строительству снегоплавильной установки на улице Сагита Агиша. Мэр Уфы в своем телеграм-канале показал процессы на объекте и сообщил, что подрядчик уже демонтировал опоры освещения, перенес электросети, а также вынес газопровод. Сейчас специалисты производят переустройство канализационных сетей.
Ратмир Мавлиев напомнил, что строящийся пункт не первый в Уфе, первый завод по плавке снега построили в Калининском районе Уфы еще в 2008 году. Однако есть вероятность того, что количество таких заводов в городе вырастет.
— Будем прорабатывать возможность строительства таких установок ежегодно — резюмировал Ратмир Мавлиев.
О том кто строит завод на улице Сагита Агиша и чем подрядчик уже известен жителям Уфы Mkset рассказал в большом материале.