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Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро

Сегодня, 06:05
Блогер покорил вершину буквально голыми руками, но рисковал жизнью.

Известный блогер из Уфы Рустам Набиев, который потерял ноги при обрушении казармы в городе Омск, продолжает покорять новые вершины. Наивысшая точка Африканского континента UHURU РЕАК г. Килиманджаро-5895м, однако, далась Набиеву нелегко и он даже думал, что может погибнуть, и даже напомнил супруге о имеющемся завещании. Он рассказал о возникших после восхождения проблемах со здоровьем в соцсетях, местные врачи не смогли поставить ему точный диагноз, однако смогли помочь мужчине.

После спуска у него резко поднялась высокая температура и начались острые боли в животе. Его команда даже связалась с Российским посольством, где на проблему оперативно отреагировали, однако к счастью врачам удалось стабилизировать состояние и уже через 4 часа Рустама Набиева из клиники отпустили в отель.

Набиев также признался и в том, что данное восхождение на 50 километров стало самой сложной вершиной в его жизни. Однако он смог сделать это и водрузил на вершину флаги России и Башкирии.

Отметил достижение жителя Башкирии и глава республики Радий Хабиров, который напомнил, что Набиев уже покорил самую высокую точку России — гору Эльбрус и восьмитысячник Манаслу в Непале. Мужество Набиева Хабиров назвал примером для других.

 

Уфимский блогер Рустам Набиев планирует восхождение на Килиманджаро
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#Ирина Деревянчук#Общество
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