Лишившийся ног советник мэра Уфы Рустам Набиев едва не погиб покорив Килиманджаро

Известный блогер из Уфы Рустам Набиев, который потерял ноги при обрушении казармы в городе Омск, продолжает покорять новые вершины. Наивысшая точка Африканского континента UHURU РЕАК г. Килиманджаро-5895м, однако, далась Набиеву нелегко и он даже думал, что может погибнуть, и даже напомнил супруге о имеющемся завещании. Он рассказал о возникших после восхождения проблемах со здоровьем в соцсетях, местные врачи не смогли поставить ему точный диагноз, однако смогли помочь мужчине.