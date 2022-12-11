Элвин Грей отменил 6 концертов, чтобы выступить в зоне СВО перед бойцами из Башкирии

7 декабря известный певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин, широко известный как Элвин Грей, сообщил у себя в соцсетях, о том, что его ближайшие концерты в сибирских городах Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск, Курган переносятся. Все из-за того, что певец сейчас нужен в другом месте.
О том что это место находится в зоне проведения СВО стало известно вчера, после того как в сети появилось видео выступления артиста перед военнослужащими. Приехал туда артист вместе с гуманитарным конвоем из Башкирии и сопроводил свой визит лаконичным постом в телеграм канале — «Спустя 80 лет генерал вновь на Донбассе. Без бергә».