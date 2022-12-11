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Элвин Грей отменил 6 концертов, чтобы выступить в зоне СВО перед бойцами из Башкирии

Сегодня, 07:49
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Известный башкирский и татарский певец ранее выступал в местах боевого слаживания.

7 декабря известный певец и советник главы Башкирии Радик Юльякшин, широко известный как Элвин Грей, сообщил у себя в соцсетях, о том, что его ближайшие концерты в сибирских городах Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Томск, Курган переносятся. Все из-за того, что певец сейчас нужен в другом месте.

О том что это место находится в зоне проведения СВО стало известно вчера, после того как в сети появилось видео выступления артиста перед военнослужащими. Приехал туда артист вместе с гуманитарным конвоем из Башкирии и сопроводил свой визит лаконичным постом в телеграм канале — «Спустя 80 лет генерал вновь на Донбассе. Без бергә».

В пункте сбора мобилизованных граждан в Казани замечен советник Хабирова Элвина Грей
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#Ирина Деревянчук#Общество
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