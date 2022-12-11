Элвин Грей отменил 6 концертов, чтобы выступить в зоне СВО перед бойцами из Башкирии

О том что это место находится в зоне проведения СВО стало известно вчера, после того как в сети появилось видео выступления артиста перед военнослужащими. Приехал туда артист вместе с гуманитарным конвоем из Башкирии и сопроводил свой визит лаконичным постом в телеграм канале — «Спустя 80 лет генерал вновь на Донбассе. Без бергә».