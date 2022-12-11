9 особняков по улице Октябрьской революции в Уфе стали региональных памятниками

Улица Октябрьской революции в Уфе, которую планируют превратить в пешеходную к 450-летию Уфы стала еще богаче на памятники истории и культуры регионального значения. К их числу прибавилось 9 исторических особняков, получивших новый еще более серьезный охранный статус, чем просто объекты культурного наследия.