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9 особняков по улице Октябрьской революции в Уфе стали региональных памятниками

Сегодня, 08:20
Фото: photobuildings.com
Решение об этом принято на высшем уровне.

Улица Октябрьской революции в Уфе, которую планируют превратить в пешеходную к 450-летию Уфы стала еще богаче на памятники истории и культуры регионального значения. К их числу прибавилось 9 исторических особняков, получивших новый еще более серьезный охранный статус, чем просто объекты культурного наследия.

Попали 9 особняков в единый государственный реестр ОКН наследия народов Российской федерации, что строже контролирует их охранные границы, а также тот режим их использования, который позволит сохранить памятники истории и культуры.

Новый статус получили следующие дома:

  • «Дом Мичуриных», улица Октябрьской Революции, 44;
  • «Дом Андреевых», улица Октябрьской Революции, 46;
  • «Дом Королевых», улица Октябрьской Революции, 48;
  • «Дом Воложаниных», улица Октябрьской Революции, 50;
  • «Дом Морозовой М.А.», улица Октябрьской Революции, 52;
  • «Дома Тюниных», улица Октябрьской Революции, 54 и 56;
  • «Восточный дом усадьбы Сперанских», улица Октябрьской Революции, 60/1;
  • «Дом Чубуковых», улица Октябрьской Революции, 62.
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#Город#Ирина Деревянчук
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