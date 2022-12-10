В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой

Сооружение перехода через реку протяженностью 1 км стало одним из самых сложных этапов. Для этого на площадку была доставлена специальная техника, установлены гидромониторы, подготовлены береговые и подводная траншеи глубиной до пяти метров. Плети двух ниток трубопровода сварили из стальной трубы. Затем две нитки трубопровода были погружены в подводную траншею на левом берегу и по дну реки с помощью лебедки выведены на противоположный берег.