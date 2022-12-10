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В Уфе завершили прокладку канализации по дну реки Белой

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
Подводный переход сооружен в рамках строительства канализационного коллектора от насосной станции «Затон-Восточный» до городских очистных сооружений.

Общая протяженность линий коллектора составит 27,6 км. Стоимость работ — 3,9 млрд руб. Деньги на строительство выделены из городского, республиканского и федерального бюджетов. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца октября 2023 года.

Сооружение перехода через реку протяженностью 1 км стало одним из самых сложных этапов. Для этого на площадку была доставлена специальная техника, установлены гидромониторы, подготовлены береговые и подводная траншеи глубиной до пяти метров. Плети двух ниток трубопровода сварили из стальной трубы. Затем две нитки трубопровода были погружены в подводную траншею на левом берегу и по дну реки с помощью лебедки выведены на противоположный берег.

Строительство нового коллектора — один из самых масштабных инфраструктурных проектов в Уфе. Микрорайон Затон-Восточный включен в федеральную программу «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда», который предполагает резкое увеличение темпов жилищного строительства. К примеру, в Затоне-Восточном планируется возвести 8,5 млн квадратных метров жилья, здесь будут проживать 283 тыс. человек.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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