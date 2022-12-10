В исянгуловской больнице появились рентгенограф и маммограф

Рентген-аппарат в поликлинике Исянгуловской ЦРБ раньше был, но он давно устарел. Маммографа и вовсе не было — проходящие диспансеризацию жительницы района получали для исследования направление в больницу Кумертау. Теперь в рентген-кабинете поликлиники районной больницы установлены оба современных аппарата, общая стоимость — 23 млн руб. Скоро здесь начнут обследовать пациентов.
По словам и. о. главврача Исянгуловской ЦРБ В. Вагапова, раннее диагностирование у пациенток старше 40 лет с помощью маммографа заболеваний молочной железы, в том числе злокачественных новообразований, снизит смертность от рака груди. По направлению врача и в рамках диспансеризации данное обследование будет бесплатным.
Преимущества нового рентгенографа в высоком качестве снимков и минимальном радиоактивном воздействии на пациента, а также в интеграции с медицинскими информационными системами с другими медучреждениями республики.
Отметим, что в этом году коллектив райбольницы пополнился молодыми специалистами: приехали два терапевта, педиатр, ординаторы — психиатр и невролог, заведующие ФАПами. Вместе с оснащением современным оборудованием это должно сработать на повышение качества медицинской помощи населению района и снижение смертности.