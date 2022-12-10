В исянгуловской больнице появились рентгенограф и маммограф

Рентген-аппарат в поликлинике Исянгуловской ЦРБ раньше был, но он давно устарел. Маммографа и вовсе не было — проходящие диспансеризацию жительницы района получали для исследования направление в больницу Кумертау. Теперь в рентген-кабинете поликлиники районной больницы установлены оба современных аппарата, общая стоимость — 23 млн руб. Скоро здесь начнут обследовать пациентов.