В Башкирии перевернулась иномарка — водитель-пенсионер погиб

В Белебеевском районе Башкирии во втором часу дня на 17 км автодороги Белебей-Тузлукуш произошла авария. По предварительной информации 84-летний мужчина, управляя «Skoda Fabia», съехал с дороги, в результате машина перевернулась.
Как сообщает главный госинспектор ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, в результате происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, его супруга с различными травмами госпитализирована. Подробности уточняются.
Напомним, Башгидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий в эти выходные. Так, завтра на автодорогах ожидается ухудшение видимости во время снега и метели до 500-1000м, также на отдельных участках гололедица и снежные заносы.