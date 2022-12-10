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В Башкирии перевернулась иномарка — водитель-пенсионер погиб

Сегодня, 12:22
Фото: Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения РБ
Авария произошла в Белебеевском районе республики.

В Белебеевском районе Башкирии во втором часу дня на 17 км автодороги Белебей-Тузлукуш произошла авария. По предварительной информации 84-летний мужчина,  управляя «Skoda Fabia», съехал с дороги, в результате машина перевернулась.

Как сообщает главный госинспектор ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, в результате происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, его супруга  с различными травмами госпитализирована. Подробности уточняются.

Фото: Официальный канал Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Республики Башкортостан

Напомним, Башгидрометцентр прогнозирует ухудшение погодных условий в эти выходные. Так, завтра на автодорогах ожидается ухудшение видимости во время снега и метели до 500-1000м, также на отдельных участках гололедица и снежные заносы. 

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Происшествия
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