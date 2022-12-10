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В Башкирии оперная певица в третий раз помогла полиции задержать мошенника

Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Заслуженная артистка республики Олеся Хуснутдинова вновь помогла задержать подозреваемого в серии афер. Злоумышленники продолжают использовать схему «Ваш родственник попал в ДТП».

Уфимская полиция задержала 21-летнюю уроженку Мечетлинского района Башкирии по подозрению в мошеннических действиях. Ее удалось поймать с поличным благодаря содействию оперной певицы, заслуженной артистки РБ Олеси Хуснутдиновой.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, мошенники позвонили оперной певице на городской номер и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Олеся Хуснутдинова подыграла аферистам: пока злоумышленники удерживали разговор, она смогла сообщить о происходящем в полицию. Когда мошенник приехал в указанное место за деньгами, его с поличным задержали полицейские. Как оказалось, курьером в этой истории была 21-летняя уроженка Мечетлинского района, которая по предварительным данным причастна к пяти фактам мошеннических действий среди уфимцев 64-85 лет.

— Со своим «работодателем» подозреваемая с середины ноября начала связываться только через интернет. По указанию она выезжала на указанные адреса и забирала у потерпевших деньги. После этого злоумышленница через банкомат переводила денежные средства сообщникам, — отметили в пресс-службе, добавив, что по всем фактам возбуждены уголовные дела, а подозреваемая заключена под стражу.

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Отметим, что Олеся Хуснутдинова уже в третий раз помогла задержать мошенников. В первом случае сообщником телефонных аферистов оказался 20-летний житель Шаранского района РБ, во втором — 24-летний уроженец Нуримановского района. Руководство МВД по РБ решило наградить оперную певицу, которая уже не раз помогла полиции и спасла от обмана других жителей республики.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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