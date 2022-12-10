В Башкирии оперная певица в третий раз помогла полиции задержать мошенника

Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, мошенники позвонили оперной певице на городской номер и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Олеся Хуснутдинова подыграла аферистам: пока злоумышленники удерживали разговор, она смогла сообщить о происходящем в полицию. Когда мошенник приехал в указанное место за деньгами, его с поличным задержали полицейские. Как оказалось, курьером в этой истории была 21-летняя уроженка Мечетлинского района, которая по предварительным данным причастна к пяти фактам мошеннических действий среди уфимцев 64-85 лет.