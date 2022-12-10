В Башкирии «Лада» врезалась в «Газель» — водитель погиб на месте

9 декабря в Калтасинском районе Башкирии в десятом часу вечера на 12 км автодороги Краснохолмский-Нефтекамск произошла авария. «Лада Калина» под управлением 33-летнего местного жителя столкнулась с «ГАЗелью», которой управлял 32-летний мужчина. В результате столкновения водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Как сообщает главный госинспектор безопасности дорожного движения РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, у погибшего изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения. Также назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств ДТП.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. В ходе рейдов ГИБДД выявлено более 1,4 тыс. нарушений ПДД, в том числе 31 водитель были за рулем в состоянии опьянения.