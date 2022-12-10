В Башкирии «Лада» врезалась в «Газель» — водитель погиб на месте

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. В ходе рейдов ГИБДД выявлено более 1,4 тыс. нарушений ПДД, в том числе 31 водитель были за рулем в состоянии опьянения.