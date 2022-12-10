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В Башкирии «Лада» врезалась в «Газель» — водитель погиб на месте

Сегодня, 08:30
Фото: Официальный канал Главного госинспектора безопасности дорожного движения РБ
ДТП произошло накануне вечером, водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

9 декабря в Калтасинском районе Башкирии в десятом часу вечера на 12 км автодороги Краснохолмский-Нефтекамск произошла авария. «Лада Калина» под управлением 33-летнего местного жителя столкнулась с «ГАЗелью», которой управлял 32-летний мужчина. В результате столкновения водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как сообщает главный госинспектор безопасности дорожного движения РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале, у погибшего изъята кровь на химико-токсилогическое исследование для определения состояния опьянения. Также назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 7 ДТП, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. В ходе рейдов ГИБДД выявлено более 1,4 тыс. нарушений ПДД, в том числе 31 водитель были за рулем в состоянии опьянения.

#Происшествия#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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