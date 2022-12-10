Устроивший стрельбу в Новошахтинске участник СВО оказался заключенным из Уфы

Павел Николин, который открыл стрельбу из ручного пулемета в полицейских в Новошахтинске Ростовской области и был задержан 7 декабря, оказался заключенным из Башкирии.
Как сообщает «Коммерсант», Павел Николин служил в подразделении «ЧВК Вагнера», последнее место дислокации — город Артемовск. Мужчина отбился от группы, заблудился и не понял, что находится не в зоне СВО, а в Ростовской области. По его словам, он принял полицейских за украинцев и поэтому начал стрельбу. Суд арестовал его на два месяца.
Как рассказал Павел Николин в зале суда, он родился и жил в Уфе, получил образование по специальности «помощник машиниста электровоза», у него жена и трое детей. По данным картотеки Верховного суда Башкирии, мужчина был 4 раза судим, перед тем, как отправиться на СВО, он сидел за разбой в Башкирии.
«Русская служба Би-би-си»* уточняет, что Николин был заключенным уфимской ИК-4. При этом журналистам издания удалось разыскать его отца — Ореста Николина, ныне проживающего на территории Украины. Как выяснилось, в начале 80-х Орест Николин приехал из Львовской области в Уфу на обучение, где познакомился со своей будущей женой Татьяной, у них родился сын Павел. Через два года пара развелась, мужчина вернулся в Львовскую область и с сыном не общался, «кроме нескольких разговоров по телефону в его детстве».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил «взять на поруки под свою личную ответственность» Павла Николина.
*Сайт «Русской службы Би-би-си» внесен в реестр СМИ, «содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях».