Устроивший стрельбу в Новошахтинске участник СВО оказался заключенным из Уфы

«Русская служба Би-би-си»* уточняет, что Николин был заключенным уфимской ИК-4. При этом журналистам издания удалось разыскать его отца — Ореста Николина, ныне проживающего на территории Украины. Как выяснилось, в начале 80-х Орест Николин приехал из Львовской области в Уфу на обучение, где познакомился со своей будущей женой Татьяной, у них родился сын Павел. Через два года пара развелась, мужчина вернулся в Львовскую область и с сыном не общался, «кроме нескольких разговоров по телефону в его детстве».