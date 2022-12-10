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Подведены предварительные итоги работы волонтерского штаба им. Минигали Шаймуратова

Сегодня, 12:11
Фото: er.ru
Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова открылся 26 сентября уходящего года на базе регионального отделения партии «Единая Россия» и местных отделений. Соответствующее поручение ранее дал секретарь регионального отделения партии ЕР, лидер Башкортостана Радий Хабиров.

Глава региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Эльвира Аиткулова проинформировала о том, что с момента старта работы волонтеры приняли уже 7937 звонков. Граждане обращаются с самыми разными вопросами. В их числе частичная мобилизация, материальная и бытовая помощь, психологические и юридические консультации. Люди также предлагают гуманитарную и волонтерскую помощь.

«За прошедшую неделю увеличились звонки по вопросам оформления льгот для семей мобилизованных. Речь идет об указе, который подписал глава республики Радий Хабиров, - сообщила Аиткулова. - Согласно документу, все мобилизованные жители Башкирии и члены их семей получат к Новому году по 20 тысяч рублей».

Следует отметить, что штаб имени Минигали Шаймуратова представляет собой добровольное объединение, волонтеры которого помогают членам семей участников СВО из Республики Башкортостан. Штаб активно собирает и систематически отправляет добровольческим отрядам имени Достовалова и Шаймуратова гуманитарную помощь, а также адресные посылки. Единому логистическому центру волонтеры регулярно передают при этом посылки, предназначенные для лиц, подпавших под частичную мобилизацию.

На уходящей неделе в рамках реализации программы, предусматривающей оказание населению республики реальной помощи, добровольцы из Ишимбайского района доставили партию дров на зиму жене одного из мобилизованных.

Жительницы Кигинского района Мунира Хафизова и Жамиля Нутфуллина передали волонтерскому штабу местного отделения «Единой России» четыре новые инвалидные коляски.

Прихожанки из мечети, расположенной в населенном пункте Кубиязы в Аскинском районе, при помощи имам-хатиба Фаниса Кашапова закатали две сотни банок тушенки, изготовленной из халяльного мяса. Оно было предоставлено жителями села из личных подсобных хозяйств и бизнесменом Рафисом Ахметовым. В ближайшее время тушенку передадут мобилизованным.  

Родственникам подпавших под частичную мобилизацию жителей Башкортостана, нуждающимся в поддержке, предлагают обращаться в волонтерский штаб им. Шаймуратова ежедневно с девяти утра до шести вечера. Телефон кoл-цeнтpа 8-800-201-89-03.

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