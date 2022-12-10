Подведены предварительные итоги работы волонтерского штаба им. Минигали Шаймуратова

Глава региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Эльвира Аиткулова проинформировала о том, что с момента старта работы волонтеры приняли уже 7937 звонков. Граждане обращаются с самыми разными вопросами. В их числе частичная мобилизация, материальная и бытовая помощь, психологические и юридические консультации. Люди также предлагают гуманитарную и волонтерскую помощь.