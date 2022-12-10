mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Из Башкирии в Китай отгружено 1568 тонн свекловичного жома

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
Более 1500 тонн гранулированного свекловичного жома отгружено из Башкирии в Китай.

Побочную продукцию переработки свеклы на сахар отгрузили в Китай из Чишминского района. Гранулированный свекольный жом общим весом 1 тыс. 568 тонн перед отгрузкой  прошел досмотр со стороны специалистов надзорного ведомства.

В каждом из почти 30 железнодорожных вагонов со свекольным жомом сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы для проведения в соответствии с требованиями страны-импортера лабораторных исследований. Экспертиза подтвердила качество и безопасность продукции, ее соответствие требованиям Китая.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. Экспорт кормов животных из Башкирии с каждым годом растет. Китай выходит в лидеры по покупке аграрной продукции из республики, вытесняя с рынка европейских потребителей.

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные
Вчера, 03:46
Суд обязал обустроить тротуар, где летом погибли в «пьяном» ДТП 4 девушки в Башкирии
Вчера, 06:53
«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые
8 декабря 12:27
Экс-пиарщика главы Башкирии внесли в реестр иностранных агентов
Сегодня, 05:19
Устроивший стрельбу в Новошахтинске участник СВО оказался заключенным из Уфы
Сегодня, 06:06
Чего хочет женщина накануне Нового года и как все это оплатить
8 декабря 09:11