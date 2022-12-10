Из Башкирии в Китай отгружено 1568 тонн свекловичного жома

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. Экспорт кормов животных из Башкирии с каждым годом растет. Китай выходит в лидеры по покупке аграрной продукции из республики, вытесняя с рынка европейских потребителей.