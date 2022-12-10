Экс-пиарщика главы Башкирии внесли в реестр иностранных агентов

Напомним, в конце ноября Ростислав Мурзагулов подал иск против Министерства юстиции РФ, в котором настаивал на включении его имени в список иностранных агентов. По его словам, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности», а СМИ неоднократно сообщали о его иностранном финансировании.