Экс-пиарщика главы Башкирии внесли в реестр иностранных агентов

9 декабря Минюст пополнил списки иностранных агентов. В их число попал Ростислав Мурзагулов — экс-председатель Общественной палаты РБ, в прошлом один из соратников главы республики Радия Хабирова.
Напомним, в конце ноября Ростислав Мурзагулов подал иск против Министерства юстиции РФ, в котором настаивал на включении его имени в список иностранных агентов. По его словам, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности», а СМИ неоднократно сообщали о его иностранном финансировании.
Также в списки иноагентов внесли издание «The Bell» (его основательница Елизавета Осетинская числится там с апреля этого года), шесть активистов «Экологическое Движение „42“», журналиста «Дождя» Михаила Фишмана, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова и философа Рубена Апресяна.