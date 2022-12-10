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Бывших сотрудников Росгвардии в Салавате будут судить за хищение 4,4 млн из бюджета

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI
Деньги выводились на счета обвиняемых и их детей под видом выплаты зарплат.

Следственный отдел Салавата СУ СК РФ по РБ завершил расследование в отношении бывшего начальника финансово-экономического отделения и бывшего главного бухгалтера салаватского филиала «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Как установило следствие, с 2017 по 2021 год обвиняемые через системы интернет-банкинга систематически похищали деньги со счета учреждения из фонда оплаты труда, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении на свои личные счета и счета своих детей под видом выплаты зарплаты.  Всего подозреваемые похитили более 4,4 млн руб., деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Преступные факты были выявлены в ходе внутренней проверки управления при взаимодействии со следователями СКР и оперативниками Управления ФСБ России по РБ.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости
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