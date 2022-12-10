Бывших сотрудников Росгвардии в Салавате будут судить за хищение 4,4 млн из бюджета

Следственный отдел Салавата СУ СК РФ по РБ завершил расследование в отношении бывшего начальника финансово-экономического отделения и бывшего главного бухгалтера салаватского филиала «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по РБ». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Как установило следствие, с 2017 по 2021 год обвиняемые через системы интернет-банкинга систематически похищали деньги со счета учреждения из фонда оплаты труда, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении на свои личные счета и счета своих детей под видом выплаты зарплаты. Всего подозреваемые похитили более 4,4 млн руб., деньгами они распорядились по своему усмотрению.
Преступные факты были выявлены в ходе внутренней проверки управления при взаимодействии со следователями СКР и оперативниками Управления ФСБ России по РБ.
На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.