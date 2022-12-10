Бывших сотрудников Росгвардии в Салавате будут судить за хищение 4,4 млн из бюджета

Как установило следствие, с 2017 по 2021 год обвиняемые через системы интернет-банкинга систематически похищали деньги со счета учреждения из фонда оплаты труда, изготавливая поддельные платежные поручения о перечислении на свои личные счета и счета своих детей под видом выплаты зарплаты. Всего подозреваемые похитили более 4,4 млн руб., деньгами они распорядились по своему усмотрению.