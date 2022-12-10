Башкирские предприятия планируют наладить экспорт в Алжир

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 250 млрд долларов за счет продажи не сырьевых не энергетических товаров в год. В связи с введенными западными странами санкциями затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, при этом его восточное направление продолжает расти.