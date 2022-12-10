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Башкирские предприятия планируют наладить экспорт в Алжир

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Восточное направление экспорта из России продолжает расти.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргариты Болычевой, на сегодня товарооборот Башкирии с Алжиром состоит исключительно из экспорта продукции химической промышленности. Но потенциал сотрудничества этим не ограничивается.

— Это не только экспорт, но и импорт, а также возможные совместные инвестиционные проекты, — подчеркнула министр. — Представители самых разных отраслей выразили заинтересованность в налаживании контактов с партнерами из Алжира.

Торговый представитель России в Алжире Иван Налич отметил большие объемы импорта Алжиром зерновых культур из России. Кроме того, востребованными и перспективными направлениями остаются нефтегазовый сектор, химическая и горнодобывающая промышленность.

Напомним, в стране реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 250 млрд долларов за счет продажи не сырьевых не энергетических товаров в год. В связи с введенными западными странами санкциями затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, при этом его восточное направление продолжает расти.

 

#Андрей Королев#Касается каждого#Экономика#Новости#Башкортостан
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