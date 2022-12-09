Жителя Башкирии, подозреваемого в стрельбе в Новошахтинске, арестовали до 6 февраля

По информации телеграм-канал BAZA, этим мужчиной оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Телеграм-канал сообщает о том, что завербован он был из «ИК-4» в городе Салават. Позднее ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин, заявив, что ЧВК «Вагнер» проведет собственное расследование по данному инциденту.