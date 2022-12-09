Жителя Башкирии, подозреваемого в стрельбе в Новошахтинске, арестовали до 6 февраля

Жителя Башкирии, открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске, заключили под стражу на два месяца — до шестого февраля 2023 года. Данная мера пресечения была избрана судом по ходатайству следователя. Об этом сообщает пресс-служба СК Ростовской области.
Как сообщалось ранее, в Ростовской области задержали мужчину, который был замечен на границе Ростовской области и Луганской народной республики в городе Новошахтинск. Его попытались задержать полицейские, однако мужчина оказал вооруженное сопротивление, в результате чего один из сотрудников полиции получил огнестрельное ранение.
По информации телеграм-канал BAZA, этим мужчиной оказался один из заключенных завербованных в ЧВК «Вагнер» из исправительной колонии в Башкирии. Телеграм-канал сообщает о том, что завербован он был из «ИК-4» в городе Салават. Позднее ситуацию прокомментировал Евгений Пригожин, заявив, что ЧВК «Вагнер» проведет собственное расследование по данному инциденту.