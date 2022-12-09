Все школы России получат графические новеллы «Синергии» о подвигах героев СВО

В пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества, графические новеллы о героях СВО были переданы школам Луганска, Москвы и Волжского, пишет inkazan.ru. Авторы нарисовали красивые истории о том, как Российской армии удалось без ведения вооруженных действий взять под полный контроль территорию Чернобыльской АЭС, как военные смогли успешно обеспечить эвакуацию жителей Волновахи и Мариуполя, о том, что один боец подбил одновременно восемь БТР врага и удержал очень важную высоту. Эти и другие подвиги совершили: Дамир Гилемханов, Виктор Дудин, Дмитрий Литвинов, Владимир Жога, Дамир Исламов, Максим Концов, Андрей Фроленков и другие военнослужащие ВС РФ.