Все школы России получат графические новеллы «Синергии» о подвигах героев СВО

В пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества, графические новеллы о героях СВО были переданы школам Луганска, Москвы и Волжского, пишет inkazan.ru. Авторы нарисовали красивые истории о том, как Российской армии удалось без ведения вооруженных действий взять под полный контроль территорию Чернобыльской АЭС, как военные смогли успешно обеспечить эвакуацию жителей Волновахи и Мариуполя, о том, что один боец подбил одновременно восемь БТР врага и удержал очень важную высоту. Эти и другие подвиги совершили: Дамир Гилемханов, Виктор Дудин, Дмитрий Литвинов, Владимир Жога, Дамир Исламов, Максим Концов, Андрей Фроленков и другие военнослужащие ВС РФ.
Каждую графическую новеллу наделили своим QR-кодом, по которому можно осуществить переход на интернет-сайт героиспецоперации.рф. На этом портале есть детальная информация о каждом герое, а сопровождается она иллюстрированными историями их подвигов в зоне проведения СВО.
Новеллы можно скачать для использования в качестве учебных пособий на классных часах, на уроках истории или для самостоятельного изучения учениками российских школ.
Новеллы создали лучшие педагоги и студенты «Синергии». Их работы основываются на реальных фотоснимках, а если их не было, то авторы рисовали изображения со слов очевидцев событий. Преподаватели и студенты работали над новеллами на протяжении шести месяцев в свободное от работы и учебы время.
«Мы с радостью согласились в этом участвовать. Это как комиксы про супергероев, только не выдуманных, а реальных, - сказала студентка «Синергии» Вероника Арнаутова. - То, что сейчас происходит, — это большая веха в новейшей истории. И наше поколение пишет эту историю, от нас зависит, как мы ее расскажем».
Российское общество «Знание» и университет «Синергия» реализуют этот интересный проект при активном содействии Минобороны и Минпросвещения РФ. Первые новеллы, повествующие о подвигах героев СВО, широкой аудитории продемонстрировали 4 ноября в Музее Отечественной войны 1812 года в ходе торжественной церемонии открытия экспозиции, получившей название «Знание о героях».