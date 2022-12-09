Воробьев: Реконструкция дороги в Жуковском завершится до конца года

До реконструкции дорога была двухполосной. В ходе ремонта ее расширят до четырех — шести полос. Также планируется установка современного освещения, строительство тоннеля под площадью Громова — он станет частью двухуровневой развязки и обеспечит свободный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского или из него. Для пешеходов на данном участке дороги обустроят пять переходов, которые будут построены с учетом потребностей маломобильных граждан. Когда реконструкция завершится, больше 400 тысяч жителей Московской области смогут почувствовать изменения. Ремонтные работы осуществляются на участке, протяженность которого составляет 2,7 километра, в том числе тоннель — 712 метров. Перспективная интенсивность дороги составляет порядка пятидесяти тысяч автомобилей в сутки, а расчетная скорость движения транспорта — семьдесят километров в час.