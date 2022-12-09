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Воробьев: Реконструкция дороги в Жуковском завершится до конца года

Сегодня, 13:29
Фото: Пресс-служба Правительства МО
Глава Подмосковья Андрей Воробьев приехал в город Жуковский с рабочим визитом. Он проверил ход ремонта дороги на участке от пересечения ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Реконструкция осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Издание rg.ru сообщает, что Андрей Воробьев рассказал о просьбах местных жителей расширить проезжую часть дороги, сделать ее более безопасной и удобной. До Раменского им приходится добираться с большим трудом — дорога занимает около двух часов, а до Москвы еще на час больше.

«После завершения реконструкции время проезда по ул. Туполева сократится до 10 мин., а от центра г. Раменское до М-5 „Урал“ и аэропорта Жуковский можно будет добраться за 15 — 20 минут. Движение будет бессветофорным», — сказал Воробьев.

До реконструкции дорога была двухполосной. В ходе ремонта ее расширят до четырех — шести полос. Также планируется установка современного освещения, строительство тоннеля под площадью Громова — он станет частью двухуровневой развязки и обеспечит свободный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского или из него. Для пешеходов на данном участке дороги обустроят пять переходов, которые будут построены с учетом потребностей маломобильных граждан. Когда реконструкция завершится, больше 400 тысяч жителей Московской области смогут почувствовать изменения. Ремонтные работы осуществляются на участке, протяженность которого составляет 2,7 километра, в том числе тоннель — 712 метров. Перспективная интенсивность дороги составляет порядка пятидесяти тысяч автомобилей в сутки, а расчетная скорость движения транспорта — семьдесят километров в час.

Реконструкция началась в июле 2018 года и завершится до конца 2022 года. Дорога станет продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016 году.

На данный момент строительная готовность участка составляет 95 процентов. В реконструкции объекта задействовано двести двадцать человек и тридцать восемь единиц техники. Сейчас уже уложено асфальтовое покрытие на проезжей части тоннеля, рабочие начали наносить дорожную разметку.

«Мы находимся сейчас в завершающей стадии, ведутся пусконаладочные работы инженерного оборудования», — сказал директор по управлению проектами инфраструктурного строительства компании-генподрядчика АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

На сегодняшний день в Московской области осуществляется строительство пятидесяти дорожных объектов, включая четырнадцать федеральных. По словам Андрея Воробьева, сейчас не приостановлен ни один проект — какие-то сдаются досрочно, другие — в срок. В двадцатых числах декабря также ожидается сдача северного обхода Лобни и Лобненского шоссе.

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