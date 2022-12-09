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Владимир Путин наградил гвардии майора из Башкирии Бориса Дудко Звездой Героя

Сегодня, 08:09
Фото: скриншот видео с церемонии вручения
32-летний командир 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии получил высокое звание за службу на СВО.

Сегодня, 9 декабря в России отмечают день Героя России, а вчера в Кремлевском дворце Звезды Героя президент Владимир Путин вручал новым героям России. Среди них оказался и 32-летний уроженец Башкирии, города Бирска Борис Дудко.

Гвардии майора Бориса Дудко наградили Звездой Героя за результативный бой в ходе СВО, где танковая рота под его командованием командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии майора Дудко взяла сильный укрепленный район противника уничтожив большое количество техники и живой силы.

#Ирина Деревянчук#Общество
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