Владимир Путин наградил гвардии майора из Башкирии Бориса Дудко Звездой Героя

Сегодня, 9 декабря в России отмечают день Героя России, а вчера в Кремлевском дворце Звезды Героя президент Владимир Путин вручал новым героям России. Среди них оказался и 32-летний уроженец Башкирии, города Бирска Борис Дудко.
Гвардии майора Бориса Дудко наградили Звездой Героя за результативный бой в ходе СВО, где танковая рота под его командованием командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии майора Дудко взяла сильный укрепленный район противника уничтожив большое количество техники и живой силы.