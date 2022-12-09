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В Уфе мужчина погиб в кабине грузовика на пожаре

Сегодня, 12:03
В столице Башкирии на улице Ушакова в Черниковке произошел пожар в металлическом ангаре.

Огонь охватил бытовку. Об этом информирует «КП-Уфа».

Во время тушения пожарные обнаружили в ангаре грузовой автомобиль. В кабине транспортного средства находился труп мужчины.

Размер бытовки в ангаре был 20×5 м. Пламя повредило кузов грузовика. Огонь бушевал на площади 15 квадратных метров.

По версии следствия, когда начался пожар, погибший спал в машине. От огня кабина нагрелась, и человек там угорел.

Причину пожара установят эксперты-криминалисты. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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