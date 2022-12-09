В районе Башкирии объявлен карантин по бешенству

В Башкирии, а именно в деревне Вакиярово Кигинского района, объявлен карантин по бешенству. Как сообщается в указе главы республики, эпизодический очаг был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве Гульфии Г.
Так, в очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме привлеченных для ликвидации очага специалистов. В самой деревне, как в неблагополучном пункте, запрещаются ярмарки и выставки, запрещается вывозить и ввозить животных в течение 179 дней.
Между тем, специалисты будут проводить подворовый обход с целью выявления больных и вакцинации здоровых животных. Установить причину и источник возникновения заболевания предстоит Управлению ветеринарии РБ.