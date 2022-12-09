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В районе Башкирии объявлен карантин по бешенству

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
Соответствующий указ накануне подписал глава региона.

В Башкирии, а именно в деревне Вакиярово Кигинского района, объявлен карантин по бешенству. Как сообщается в указе главы республики, эпизодический очаг был зафиксирован в личном подсобном хозяйстве Гульфии Г. 

Так, в очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме привлеченных для ликвидации очага специалистов. В самой деревне, как в неблагополучном пункте, запрещаются ярмарки и выставки, запрещается вывозить и ввозить животных в течение 179 дней.

Между тем, специалисты будут проводить подворовый обход с целью выявления больных и вакцинации здоровых животных. Установить причину и источник возникновения заболевания предстоит Управлению ветеринарии РБ. 

 

#Элина Сайфранова
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