В мэрии Уфы утвердили проект межевания территории квартала в центре города

В Уфе размежуют территорию квартала в границах улиц Ленина, Карла Маркса и бульвара Ибрагимова. Площадь территории составит 18,78 гектара. Соответствующее постановление вышло за подписью мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Сообщается, что здесь будет разрешено возведение жилых домов различной этажности. Также, согласно данным документа, на территории квартала должны появиться детский сад, музыкальная школа, общеобразовательные школы, административные здания и прочие объекты социальной инфраструктуры.
Изменения не коснутся уже существующих на указанной территории зданий. В частности речь идет о здании колледжа БГПУ, гаражах, магазинах, религиозных постройках и административных зданиях.
Напомним, ранее уфимская администрация утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева, Набережной и Салавата Юлаева. Сообщается, что всего на территории данного участка расположится девять кварталов. Суммарная площадь общественных зданий составит 196,2 тыс. кв. м, также планируется создание 192,4 тыс. кв. м жилья для 5,9 тыс. человек.