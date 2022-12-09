В мэрии Уфы утвердили проект межевания территории квартала в центре города

Напомним, ранее уфимская администрация утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Айской, Сун-Ят-Сена, Бехтерева, Менделеева, Набережной и Салавата Юлаева. Сообщается, что всего на территории данного участка расположится девять кварталов. Суммарная площадь общественных зданий составит 196,2 тыс. кв. м, также планируется создание 192,4 тыс. кв. м жилья для 5,9 тыс. человек.