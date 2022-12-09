В Башкирии в управлении вневедомственной охраны 4 года трудоустраивали «мертвые души»

Двоих работниц филиала «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан» в Салавате отправятся на скамью подсудимых. В учреждении ранее они занимали высокие посты, начальника финансово-экономического отдела и главного бухгалтера.
Женщинам вменяется две статьи уголовного кодекса, мошенничество, а также изготовление и использование распоряжений о переводе средств предназначенных для их неправомерного перевода. Так по версии следствия женщины начисляли зарплаты работникам, однако начисляли их они также своим родственникам, чьи реквизиты указывали в реестрах на выплату, которые направляли в казначейство. Продолжались аферы с несуществующими сотрудниками 4 года, с 2017 по 2021 год, за этот срок женщины получили 4 миллиона рублей из бюджета.
Однако как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии вины своей женщины вины своей во вменяемых им деяниях не признали, в связи с чем на их недвижимое имущество наложен арест. Дело же предстоит в скором времени рассмотреть в Салаватском горсуде.