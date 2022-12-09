В Башкирии ощутимо подорожали огурцы и морковь, но подешевели помидоры и гречка

За минувшую неделю в Башкирии самый активный рост продемонстрировала средняя стоимость огурцов, выросла она на 18,1% и составила 141,8 рублей. Кроме огурцов «подросли» и другие овощи, а именно морковь и репчатый лук, выросла на них цена соответственно на 4,4 и 3,8%. В среднем по Башкирии килограмм моркови обойдется в 26,7 рублей, а кило лука в 26,1.
Лидером по снижению стоимости за прошедшую неделю в республике стала гречневая крупа. Она сбавила в цене 3,3%, по данным статистиков килограмм гречи в Башкирии можно приобрести за 79,2 рубля. Подешевели в регионе также овощи, а именно капуста белокочанная (3%) и помидоры (2,9%). Капуста, а точнее килограмм капусты обойдется в 17,9 рублей, а кило помидор в среднем получится за 119,4 рублей.