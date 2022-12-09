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В Башкирии на выходные пройдут рейды на нетрезвых водителей

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

В Башкирии 10 и 11 декабря будут проводиться профилактические рейды на дорогах. Как отметил глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на выявление водителей, которые нарушают правила дорожного движения.

— Особое внимание уделяется грубым нарушениям, нетрезвому вождению, а также пассажирским перевозкам, в том числе детей. В рейдах задействовано максимальное количество личного состава, — подчеркивает глава ведомства.

Кроме того, в Уфе сегодня и завтра будут проводиться сплошные проверки, цель которых — выявление водителей в состоянии опьянения. Так, вечером 9 декабря проверки будут на улице Жуков, за в субботу, 10 декабря, на 1 километре дороги Уфа-Оренбург, около остановки «Школьная».

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