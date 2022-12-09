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В Башкирии мужчина сжег женщину-инвалида

Сегодня, 12:02
В Бирске 19 ноября сгорел жилой дом.

В строении проживала женщина. Она сдавала комнаты. Об этом информирует «КП-Уфа».

По версии следствия, здание поджег один из постояльцев. 38-летний мужчина помогал хозяйке и ухаживал за ней. При этом между ними нередко возникали ссоры по бытовым вопросам.

В один из дней мужчина ушел из дома, а вернулся пьяным. Дверь строения была заперта изнутри. Хозяйка отказалась пускать его в дом.

Подозреваемый разозлился, поджег штору на веранде и ушел. Начался пожар. Соседи успели выбежать на улицу, а хозяйка дома нет. Она погибла.

Мужчину обвинили в уничтожении чужого имущества и убийстве находящегося в беспомощном состоянии лица, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Гражданина взяли под стражу. Ведется следствие.

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