В Башкирии мужчина сжег женщину-инвалида

В строении проживала женщина. Она сдавала комнаты. Об этом информирует «КП-Уфа».
По версии следствия, здание поджег один из постояльцев. 38-летний мужчина помогал хозяйке и ухаживал за ней. При этом между ними нередко возникали ссоры по бытовым вопросам.
В один из дней мужчина ушел из дома, а вернулся пьяным. Дверь строения была заперта изнутри. Хозяйка отказалась пускать его в дом.
Подозреваемый разозлился, поджег штору на веранде и ушел. Начался пожар. Соседи успели выбежать на улицу, а хозяйка дома нет. Она погибла.
Мужчину обвинили в уничтожении чужого имущества и убийстве находящегося в беспомощном состоянии лица, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. Гражданина взяли под стражу. Ведется следствие.