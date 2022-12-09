Суд в Уфе восстановил на работе девять из «десяти негритят» оперного театра

Как сообщал Mkset, после летнего отпуска Башкирский государственный театр оперы и балета уволил сотрудников, отказавшихся подписывать срочные трудовые договоры. По словам самих артистов, для них это стало полной неожиданностью. До этого моменты работники вели переговоры с руководством организации и рассчитывали прийти к компромиссу по условиям труда.