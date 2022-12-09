mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Суд в Уфе восстановил на работе девять из «десяти негритят» оперного театра

Сегодня, 06:55

Суд признал незаконным увольнение девяти музыкантов башкирского театра оперы и балета

Накануне была оглашена резолютивная часть решения.

Как сообщал Mkset, после летнего отпуска Башкирский государственный театр оперы и балета уволил сотрудников, отказавшихся подписывать срочные трудовые договоры. По словам самих артистов, для них это стало полной неожиданностью. До этого моменты работники вели переговоры с руководством организации и рассчитывали прийти к компромиссу по условиям труда.

Артисты оркестра, создавшие независимый профсоюз, подали иск к театру. В нем оспаривалась законность перевода работников на срочные договоры. Также музыканты предъявили к работодателю ряд других требований.

«Десять негритят»: В Башкирском оперном театре массово увольняют артистов оркестра
Узнать подробнее

 

Всего было подано 10 исков от артистов театра, суд объединил их в одно дело. Музыкантов поддержала прокуратура, требовавшая удовлетворить все 10 заявлений.

В результате рассмотрения спора увольнение девяти сотрудников признано незаконным, а их срочные трудовые договоры признаны бессрочными. Суд также обязал театр выплатить девяти работникам компенсацию за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей каждому.

Одному сотруднику в исковых требованиях отказано в полном объеме — истцы не исключают, что будут обжаловать вердикт суда в этой части после изучения мотивировочной части решения.

Директор учреждения культуры Ильмар Альмухаметов ранее заявлял, что срочные договоры с артистами заключались на законных основаниях.

#Наталья Балыкова#Общество#2
Подпишитесь
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные
Сегодня, 03:46
Суд обязал обустроить тротуар, где летом погибли в «пьяном» ДТП 4 девушки в Башкирии
Сегодня, 06:53
«Ходить надо без предупреждения»: как в Башкирии проверяли школьные столовые
Вчера, 12:27
Египет, Индия, ОАЭ: куда можно улететь из Башкирии на Новый год
Вчера, 07:32
Холод, огромные очереди и дорогущие сувениры: как Уфа встретила поезд Деда Мороза
7 декабря 13:05
Чего хочет женщина накануне Нового года и как все это оплатить
Вчера, 09:11