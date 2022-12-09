Суд в Уфе восстановил на работе девять из «десяти негритят» оперного театра

Как сообщал Mkset, после летнего отпуска Башкирский государственный театр оперы и балета уволил сотрудников, отказавшихся подписывать срочные трудовые договоры. По словам самих артистов, для них это стало полной неожиданностью. До этого моменты работники вели переговоры с руководством организации и рассчитывали прийти к компромиссу по условиям труда.
Артисты оркестра, создавшие независимый профсоюз, подали иск к театру. В нем оспаривалась законность перевода работников на срочные договоры. Также музыканты предъявили к работодателю ряд других требований.
Всего было подано 10 исков от артистов театра, суд объединил их в одно дело. Музыкантов поддержала прокуратура, требовавшая удовлетворить все 10 заявлений.
В результате рассмотрения спора увольнение девяти сотрудников признано незаконным, а их срочные трудовые договоры признаны бессрочными. Суд также обязал театр выплатить девяти работникам компенсацию за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей каждому.
Одному сотруднику в исковых требованиях отказано в полном объеме — истцы не исключают, что будут обжаловать вердикт суда в этой части после изучения мотивировочной части решения.
Директор учреждения культуры Ильмар Альмухаметов ранее заявлял, что срочные договоры с артистами заключались на законных основаниях.