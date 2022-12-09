Сразу два превышения разных веществ зафиксировали в Уфе дважды за 7 декабря

В Уфе третий раз за декабрь и второй раз за текущую неделю Башгидрометцентр фиксирует превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В среду 7 декабря содержание оксида углерода и хлорида водорода на одном из пунктов наблюдения по улице Свободы в Черниковке было превышено на 1,2 ПДК и 1,3 ПДК соответственно, причем и утром и вечером.
Ранее в Уфе дважды фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, которая на протяжении неделе увеличилась с двух до 4 раз. Так 28 ноября показатель был превышен в 1,9 раза, 3 декабря в 3,8 раза, 6 декабря в 2,9 раза.