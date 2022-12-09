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Сразу два превышения разных веществ зафиксировали в Уфе дважды за 7 декабря

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI

В Уфе третий раз за декабрь фиксируют превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Содержание оксида углерода и хлорида водорода превысило норму на улице Свободы в Черниковке.

В Уфе третий раз за декабрь и второй раз за текущую неделю Башгидрометцентр фиксирует превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В среду 7 декабря содержание оксида углерода и хлорида водорода на одном из пунктов наблюдения по улице Свободы в Черниковке было превышено на 1,2 ПДК и 1,3 ПДК соответственно, причем и утром и вечером.

Ранее в Уфе дважды фиксировались превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, которая на протяжении неделе увеличилась с двух до 4 раз. Так 28 ноября показатель был превышен в 1,9 раза, 3 декабря в 3,8 раза, 6 декабря в 2,9 раза.

В Уфе в очередной раз зарегистрировано превышение сероводорода в воздухе
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#Ирина Деревянчук#Город
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