Сразу два превышения разных веществ зафиксировали в Уфе дважды за 7 декабря

В Уфе третий раз за декабрь и второй раз за текущую неделю Башгидрометцентр фиксирует превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. В среду 7 декабря содержание оксида углерода и хлорида водорода на одном из пунктов наблюдения по улице Свободы в Черниковке было превышено на 1,2 ПДК и 1,3 ПДК соответственно, причем и утром и вечером.